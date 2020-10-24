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تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

11:17 ص السبت 24 أكتوبر 2020
تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 25 و30 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم بين 39 و 45 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بين 60 و65 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا، بين 30 و130 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، واستقر سعر كيلو الجمبرى ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها.

أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور

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