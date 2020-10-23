تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما تراجعت أسعار

الفاصوليا والخيار البلدي اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وزاد سعر الطماطم، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنحو 50 قرشا للكيلو، ليتراوح اليوم بين 2 و 5.1 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وخلال الأسبوع الماضي، زاد سعر كيلو البصل ليتراوح بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 5.1 جنيه بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه.

البصل بين 3 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و 5 جنيهات، بتراجع بين 3 و 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و 4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و 3 جنيهات، بتراجع جنيه.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة بين جنيه وجنيهين.

البرتقال السكري بين 6 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيهين.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.