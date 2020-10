هواوي تتعاون مع الحكومة لتنفيذ البنية التحتية لأول جامعة ذكية بمصر

كتب - علاء حجاج

قال مايكل لي رئيس مجموعة هواوي لمؤسسات الأعمال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن هواوي تنفذ أعمال الشبكات لأول جامعة ذكية في مصر والمنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم دعم البنية التحتية الخاصة بالجامعة بهدف تقديم الخدمات الرقمية للطلاب وهيئة التدريس والإدارة بهدف تحسين تجربة التعليم الجامعي.

وكشف مايكل – خلال تصريحات على هامش ملتقى هواوي "New value together" الذي تعقده الشركة اليوم الخميس - أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر يعتمد على تطوير البنية التحتية لدعم عملية التحول الرقمي لاستمرار تقديم الخدمات خلال ازمة فيروس كورونا منوها أن هناك عدة قطاعات تأثرت بالازمة منها الصحة والتعليم والمالية والعقارات .

وأشار مايكل إلى أن هواوي تشارك في دعم المدن الذكية من خلال إتاحة حلولها لدعم 900 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لتوفير أعلى معدل من الراحة والأمان.

وأوضح أن الشركة تقدم الحلول الذكية في 8 دول في إفريقيا وتشمل مصر وتونس والمغرب والكاميرون وساحل العاج والسنغال وكاب فيردي وانجولا.

وأضاف مايكل أن شركته تعد من أبرز 500 مقدم لخدمات التحول الرقمي في العالم حيث توفر حلولها في 13 مدينة في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط مضيفا أن هواوي تقدم خدماتها ومنتجاتها بالتعاون مع 28 ألف شريك في العالم بهدف دعم النمو لصناعة تكنولوجيا المعلومات في مختلف المجالات الطاقة والنقل والكهرباء والمالية والتعليم وغيرها.

وأكد مايكل أن هناك أكثر من 170 دولة حول العالم لديها استراتيجية رقمية كما يوجد نحو 20 دولة أخرى أطلقت خططها لمجال الذكاء الاصطناعي متابعا أن التحول الرقمي سيطر على مختلف نواحي الحياة مستشهدا بمدينة شينزن الصينية التي تتم فيها الموافقات الحكومية على الإنترنت بنسبة 98%.