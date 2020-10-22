أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث زاد الجرام بنحو 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 838 جنيهًا مقابل 835 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 718 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 958 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6704 جنيهات.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.35% خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 6.8 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1917 دولارًا في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت خلال تعاملات أمس الأربعاء بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد.