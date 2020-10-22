أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

12:57 م الخميس 22 أكتوبر 2020
أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث زاد الجرام بنحو 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 838 جنيهًا مقابل 835 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 718 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 958 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6704 جنيهات.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.35% خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 6.8 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1917 دولارًا في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت خلال تعاملات أمس الأربعاء بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد.

أسعار الذهب الذهب

الخبر التالى:

تراجع أسعار الفاصوليا مع زيادة المعروض بسبب محصول المنوفية والجيزة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض الحرارة وزيادة الأمطار.. طقس الـ 72 ساعة المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا