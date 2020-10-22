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ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الخميس

10:08 ص الخميس 22 أكتوبر 2020
ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار السمك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 25 و30 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و65 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها، كما امخفض سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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