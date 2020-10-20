وزير قطاع الأعمال يجتمع مع اللجان النقابية لشركات التأمين

كتبت- شيماء حفظي:

استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس الاثنين، بمكتبه، ممثلي اللجان النقابية بشركات مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للشركة القابضة للتأمين.

حضر الاجتماع رئيس الشركة القابضة للتأمين باسل الحيني وفريق العمل من الوزارة الذي شارك في صياغة مسودة اللوائح الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام.

وعرض الوزير عناصر دخل موظفي شركتي التأمين في جداول مقارنة طبقا للائحة الحالية واللائحة الجديدة وذلك بالنسبة لقطاعي الإنتاج والخدمات المعاونة في كل شركة. وفي سبيل مناقشة البنود التفصيلية شرح الوزير المنطق ورائها.

وقد انتهت الأرقام إلى عدم تأثر دخل العاملين في شركة وزيادة الدخل في الشركة الأخرى عكس ما أثير داخل أروقة الشركتين على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

بالنسبة لشركة إدارة الأصول العقارية، تم التفاهم على ضرورة التوصل لحل لمشكلة تدني الدخول نتيجة انخفاض أرباحها عن العام السابق.

وقد أجاب الوزير، خلال الاجتماع الذي استمر لمدة ثلاث ساعات، عن العديد من الاستفسارات وطالب أعضاء اللجان النقابية بضرورة إرسال ملاحظاتهم عن جميع بنود اللائحة مكتوبة حتى تتمكن الوزارة من تجميع الملاحظات تمهيدا لعمل اللائحة النهائية.