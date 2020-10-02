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تراجع الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة خلال أسبوع بسوق العبور

01:04 م الجمعة 02 أكتوبر 2020
تراجع الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة خلال أسبوع بسوق العبور

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، خلال الأسبوع الماضي في سوق العبور، بينها الكوسة والفاصوليا والباذنجان والفلفل، بينما استقرت أسعار الطماطم اليوم الجمعة عند مستوى أسعار الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و 3.5 جنيه.

البصل بين 3.75 و 5.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و 7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 11 و 15 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2 و 3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و 6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

البامية بين 12 و16 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و 6 جنيهات.

الرمان بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و 40 جنيها، بزيادة 23 جنيها.

المانجو الهندي بين 12 و14 جنيها، بتراجع جنيهين.

أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

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