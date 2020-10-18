"مصر تبدأ" ينظم منتدى"رائدات مصر" لدعم رائدات الأعمال الناشئات

القاهرة- مصراوي:

نظم برنامج حاضنة الأعمال (مصر تبدأ)، اليوم الأحد، "منتدى رائدات مصر"، أول منتدى افتراضي يُقام لدعم رائدات الأعمال في مصر، والذي أتاح الحضور المجاني في أولى دوراته الإلكترونية، وأقيمت فعاليتها عبر الإنترنت لمدة يوم واحد.

واستضاف المنتدى - الذي شهد حضور أكثر من ٣٠٠ رائدة أعمال مصرية- متحدثين وخبراء من شركات تكنولوجية عملاقة مثل Dell Technologies وجوجل ويوتيوب، قدموا العديد من الخبرات وورش العمل التدريبية حول كيفية تأسيس شركة ناشئة بدايةً من الفكرة وحتى التطبيق.

ويهدف "منتدى رائدات مصر" إلى إلهام وتمكين المرأة؛ حيث قدمت فعالياته الفرصة لكل من لديها حلم الريادة والرغبة في بدء عملها الخاص للتعلم والاستفادة من خبرات نماذج ناجحة ومشرفة للمرأة المصرية في مجال ريادة الأعمال.

كما شهد المنتدى طرح جوانب عدة للنقاش حول الفرص والتحديات التي تواجهها المرأة، سواء في العمل بالمجالات المؤسسية التقليدية أو في ريادة الأعمال.

تضمنت قائمة المتحدثات بالمنتدى من السيدات الملهمات: صابرين عاصم، إحدى رائدات أعمال برنامج Flat6labs، ومديرة ومؤسسة شركة UNTAP Technologies، ومي عباس مديرة تدريب العملاء بشركة RSA Security.

وحول استضافة المنتدى الرقمي، قال حسن منسي، المدير التنفيذي ببرنامج مصر تبدأ، "اهتم برنامج Flat6labs اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على وجود نسبة ٣٠٪ من الإناث من بين المشاركين في حاضنات الأعمال، وذلك إيمانًا بقدرة رائدات الأعمال المصريات على المشاركة في تحفيز نمو الاقتصاد، وهو ما يتضح من خلال الدور الهام الذي تلعبه المرأة المصرية بصفتها امرأة عاملة ومعيلة لأسرتها لدى مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية. وقد أردنا من خلال هذا المنتدى إتاحة الفرصة لرائدات الأعمال الطموحات كي يخرجن قدراتهن الكامنة ويواصلن إحداث التأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري".

شارك في المنتدى أيضًا خبراء من جوجل ويوتيوب لتقديم خبراتهم العملية من خلال ورشتي عمل تدريبيتين عن التسويق الرقمي وإدارة المنتجات، بهدف دعم الرائدات الشابات لتحقيق أهدافهن في تأسيس الأعمال الخاصة بهن. كما استضاف "منتدى رائدات مصر" ضمن فعالياته فاطمة غالي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة حُلي مصر - مجوهرات عزة فهمي- حيث دار النقاش حول المقومات الأساسية لنجاح رائدة الأعمال.

وإلى جانب تشجيع رائدات الأعمال الناشئات على بدء رحلتهن مع ريادة الأعمال، أتاح برنامج (مصر تبدأ) فرصة التواصل مع شركات ناشئة رائدة أسستها سيدات أخريات لتصبح حاضنات أعمال لهن بدورها. وقال حسن منسي في هذا الشأن بأنه: "في بداية هذا العام، أكدت وزيرة التعاون الدولي التزامها بزيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة ٤٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، ونحن نسعى في برنامج (مصر تبدأ) إلى المساهمة في تحقيق هذا الهدف الهام من أهداف التنمية المستدامة".

تجدر الإشارة إلى أن برنامج (مصر تبدأ) عقد عدة ورش عمل من قبل على مستوى الجمهورية، قام بتقديمها متحدثون ورواد أعمال لديهم خبرات واسعة بهدف دعم ريادة الأعمال في مصر. ومن المقرر أن يصبح "منتدى رائدات مصر" فعالية سنوية تمثل مساحة بنّاءة للمرأة لاستكشاف إمكانية تحقيق حلمها في بدء المشروعات والأعمال الخاصة بها.

القاهرة- مصراوي:

نظم برنامج حاضنة الأعمال (مصر تبدأ)، اليوم الأحد، "منتدى رائدات مصر"، أول منتدى افتراضي يُقام لدعم رائدات الأعمال في مصر، والذي أتاح الحضور المجاني في أولى دوراته الإلكترونية، وأقيمت فعاليتها عبر الإنترنت لمدة يوم واحد.

واستضاف المنتدى - الذي شهد حضور أكثر من ٣٠٠ رائدة أعمال مصرية- متحدثين وخبراء من شركات تكنولوجية عملاقة مثل Dell Technologies وجوجل ويوتيوب، قدموا العديد من الخبرات وورش العمل التدريبية حول كيفية تأسيس شركة ناشئة بدايةً من الفكرة وحتى التطبيق.

ويهدف "منتدى رائدات مصر" إلى إلهام وتمكين المرأة؛ حيث قدمت فعالياته الفرصة لكل من لديها حلم الريادة والرغبة في بدء عملها الخاص للتعلم والاستفادة من خبرات نماذج ناجحة ومشرفة للمرأة المصرية في مجال ريادة الأعمال.

كما شهد المنتدى طرح جوانب عدة للنقاش حول الفرص والتحديات التي تواجهها المرأة، سواء في العمل بالمجالات المؤسسية التقليدية أو في ريادة الأعمال.

تضمنت قائمة المتحدثات بالمنتدى من السيدات الملهمات: صابرين عاصم، إحدى رائدات أعمال برنامج Flat6labs، ومديرة ومؤسسة شركة UNTAP Technologies، ومي عباس مديرة تدريب العملاء بشركة RSA Security.

وحول استضافة المنتدى الرقمي، قال حسن منسي، المدير التنفيذي ببرنامج مصر تبدأ، "اهتم برنامج Flat6labs اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على وجود نسبة ٣٠٪ من الإناث من بين المشاركين في حاضنات الأعمال، وذلك إيمانًا بقدرة رائدات الأعمال المصريات على المشاركة في تحفيز نمو الاقتصاد، وهو ما يتضح من خلال الدور الهام الذي تلعبه المرأة المصرية بصفتها امرأة عاملة ومعيلة لأسرتها لدى مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية. وقد أردنا من خلال هذا المنتدى إتاحة الفرصة لرائدات الأعمال الطموحات كي يخرجن قدراتهن الكامنة ويواصلن إحداث التأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري".

شارك في المنتدى أيضًا خبراء من جوجل ويوتيوب لتقديم خبراتهم العملية من خلال ورشتي عمل تدريبيتين عن التسويق الرقمي وإدارة المنتجات، بهدف دعم الرائدات الشابات لتحقيق أهدافهن في تأسيس الأعمال الخاصة بهن. كما استضاف "منتدى رائدات مصر" ضمن فعالياته فاطمة غالي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة حُلي مصر - مجوهرات عزة فهمي- حيث دار النقاش حول المقومات الأساسية لنجاح رائدة الأعمال.

وإلى جانب تشجيع رائدات الأعمال الناشئات على بدء رحلتهن مع ريادة الأعمال، أتاح برنامج (مصر تبدأ) فرصة التواصل مع شركات ناشئة رائدة أسستها سيدات أخريات لتصبح حاضنات أعمال لهن بدورها. وقال حسن منسي في هذا الشأن بأنه: "في بداية هذا العام، أكدت وزيرة التعاون الدولي التزامها بزيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة ٤٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠، ونحن نسعى في برنامج (مصر تبدأ) إلى المساهمة في تحقيق هذا الهدف الهام من أهداف التنمية المستدامة".

تجدر الإشارة إلى أن برنامج (مصر تبدأ) عقد عدة ورش عمل من قبل على مستوى الجمهورية، قام بتقديمها متحدثون ورواد أعمال لديهم خبرات واسعة بهدف دعم ريادة الأعمال في مصر. ومن المقرر أن يصبح "منتدى رائدات مصر" فعالية سنوية تمثل مساحة بنّاءة للمرأة لاستكشاف إمكانية تحقيق حلمها في بدء المشروعات والأعمال الخاصة بها.

