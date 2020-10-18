تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس، دون تغيير.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 825 جنيها، وهو نفس سعر أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 707 جنيهات، وسعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 943 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب نحو 6600 جنيه.
واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
105159
عدد المصابين
-
98089
عدد المتعافين
-
6099
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
39518248
عدد المصابين
-
29607320
عدد المتعافين
-
1107818
عدد الوفيات
إعلان