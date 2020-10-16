تراجع أسعار الخضروات في سوق العبور خلال أسبوع
كتبت – شيماء حفظي:
تراجعت أسعار الطماطم والكوسة والفاصوليا، في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وانخفض سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة بنحو 50 قرشا، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح سعر الكيلو بين 2 جنيه و4.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع بين 25 قرشا و50 قرشا.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و 4.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.
البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع بين 25 قرشا و50 قرشا.
الكوسة بين 3 و 4 جنيهات، بتراجع بين 50 قرشا و3 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و 4 جنيهات بتراجع جنيه.
البامية بين 12 و18 جنيها.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.
البرتقال السكري بين 6 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.
الرمان بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة بين 3 و4 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.
المانجو العويس بين 20 و45 جنيها.
المانجو الهندي بين 12 و14 جنيها
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