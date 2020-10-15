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الإحصاء: زيادة إنتاج القمح والأرز رفعت إنتاج الحبوب في مصر العام الماضي

11:39 ص الخميس 15 أكتوبر 2020
الإحصاء: زيادة إنتاج القمح والأرز رفعت إنتاج الحبوب في مصر العام الماضي

القمح

كتبت – ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إنتاج الحبوب في مصر ارتفع بنسبة 5.4% خلال العام المالي 2018 – 2019، ليبلغ 21.8 ملـيون طـن مقابل 20.7 مليون طن عام 2018-2017.

وأشار الجهاز، إلى ان هذه الزيادة سببها زيادة انتاج محاصيل القمح والأرز، حيث بلـغ إنتاج القمح 8.6 مليون طن عــام 2019-2018 مقابل 8.3 طـن عام 2018-2017 بنسـبة زيادة 2.5٪ ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاجية الفدان القمح خلال هذا العام .

ويصدر الجهاز، البيانات بمناسبة اليوم العالمي للغذاء والذى يحتفل به العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام وهو اليوم الموافق لإنشاء منظمة الأغذية والزراعــة (FAO) عــام 1945 ومقرها روما إيطاليا وقد تم اختيار شعار اليوم العالمي للغذاء لعــام 2020 "معاً ننمو ونتغذى ونحافظ على الاستدامة ".

ويدعو يوم الأغذية العالمي إلى تضامن العالم لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً، وجعل النظم الغذائية أكثر صموداً وصلابة للاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض وعلى صحتنا وعلى المناخ ، حتى نتمكن من تحمل التقلبات المتزايدة والصدمات المناخية، ولإيجاد سبل عيش لائقة.

ووفقا لبيان الإحصاء، بلـغ إنتــاج الأرز 4.8 مليون طن عام 2019-2018 مقــابل 3.1 ملـيون طن عام 2018-2017 بنســبة زيادة قـدرهـا 53.8٪، ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المنزرعة بالأرز خلال هذا العام بنسبة 51.9 %.

وبلـغ إنتــاج الخضر 20.5 مليـون طـن عـام 2018- 2019 مقـــابل 19.8 مليـون طـن عــام 2018/2017 بنسبة زيادة قدرها 3.1 ٪، بحسب البيان.

وأشار البيان، إلى أن إنتاج الفــاكهة بلغ 11.7 مليــون طـــن عــام 2019/2018 مقابل 11.9 مليـون طن عـام 2018/2017 بنسـبة انخفاض قدرها 2.3٪.

القمح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأرز الموارد الطبيعية

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