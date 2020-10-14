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ما توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري في مواجهة فيروس كورونا؟ (فيديو)

04:54 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
ما توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري في مواجهة فيروس كورونا؟ (فيديو)

صندوق النقد

كتبت- ياسمين سليم:

رفع ندوق النقد الدولي من توقعاته للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، رغم أزمة انتشار فيروس كورونا.

وعدل الصندوق من توقعاته للاقتصاد المصري خلال العام الجاري، ليحقق نموًا نسبته 2.8% بدلًا من 2%، كان يتوقعها في يونيو الماضي.

وجاءت توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي خلال العام الجاري أفضل، إلا أنه لا يزال يتوقع انكماشًا وإن كان بنسبة أقل.

ويوضح الفيديو التالي أبرز توقعات الصندوق لمصر والعالم خلال العام.

صندوق النقد الاقتصاد المصري فيروس كورونا

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