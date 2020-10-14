جوجل مصر تطلق برنامجا لدعم التحول الرقمي باستثمارات 9 ملايين دولار

كتب- علاء حجاج:

قال هشام الناظر مدير شركة جوجل مصر، إن جائحة كورونا دفعت المستخدمين للاعتماد على الإنترنت كوسيلة أساسية في مختلف نواحي الحياة، وإنه خلال الفترة من مارس حتى سبتمبر زادت معدلات البحث عبر الإنترنت بنسبة 43% تقريبا.

وأضاف خلال ندوة صحفية عقدت عبر الإنترنت، أن هناك 6 ملايين وظيفة معرضة للخطر في العالم العربي بسبب كورونا، في مقابل زيادة الطلب على وظائف أخرى مثل مطوري البرامج ومديري المشاريع ومديرين تكنولوجيا المعلومات وأخصائي التسويق الرقمي.

وأوضح الناظر أن التواجد الرقمي أصبح وسيلة للإنقاذ ولا مجال للعودة للحياة بشكلها التقليدي فيما قبل كورونا، واستدل على ذلك بمثال تطبيق الكوتش للتمرينات الرياضية الذي تمكن من زيادة عدد مستخدميه بعدد 300 ألف مستخدم خلال فترة حظر التجول باستخدام الأدوات التكنولوجية من جوجل مثل تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي.

وكشف مدير شركة جوجل مصر عن إطلاق الشركة برنامج إنطلق مع جوجل بهدف دعم التحول الرقمي عبر مجموعة من البرامج التدريبية، ومساعدة أكثر من مليون شركة وشخص لتعليم المهارات الرقمية وتطوير أعمالهم قبل نهاية 2021.

وقال إن جوجل ستوفر ما يقرب من 9 ملايين دولار على شكل أرصدة وإعلانات كمنح للحكومات والشركات، حيث تم رصد 4 ملايين دولار على شكل منح مالية وقروض لمساعدة الشركات الصغيرة.

وأضاف أن البرنامج في مصر سيركز على دعم الأنشطة الصغيرة ورواد الأعمال من خلال تقديم الدورات التدريبية للمهارات الرقمية، وإتاحة الأنشطة التجارية على الإنترنت وتأمين الدعم المادي بالتعاون مع شركة كيفا العالمية لتوفير قروض للشركات الصغيرة المصرية، لتحصل الشركة على تمويل ما بين 200 و 5000 دولار على أن تسدده على عامين كحد أقصى.