تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل طفيف بنسبة 0.08% إلى مستوى 11282 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.16%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 0.93% إلى مستوى 11291 نقطة.
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