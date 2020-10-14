تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل طفيف بنسبة 0.08% إلى مستوى 11282 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.16%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 0.93% إلى مستوى 11291 نقطة.