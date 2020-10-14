أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و30 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيها.
وسجل سعر كيلو الجمبري، اليوم، بين 300 جنيه و380 جنيها، وسعر كيلو الفيله البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.
وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
الخبر التالى:تراجع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
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