3.9 مليار جنيه حصيلة الضرائب والرسوم بجمارك الإسكندرية في سبتمبر

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 3 مليارات و874 مليونا و841 ألف جنيه، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وبحسب التقرير الذي تلقاه محمد معيط وزير المالية من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية عن مشمول 13 ألفًا و421 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر سبتمبر الماضي لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "مستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار، والسيارات، والدخان".

وأشار التقرير إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 756 مليونًا و74 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالي 3 مليارات و113 مليونًا و534 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية قامت بتصدير مشمول 3761 بيانًا جمركيًا خلال شهر سبتمبر الماضي لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة بقيمة بلغت 3 مليارات و490 مليونًا و500 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها 2 مليون و184 ألف جنيه.

ووفقا للتقرير، تضمنت السلع والبضائع المصدرة الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس.

ويأتي ذلك في إطار استعراض وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة، بحسب البيان.

وقالت وزارة المالية إن هذه الجهود تسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.