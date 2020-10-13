التعاون الدولي تبحث مع الطيران تمويل المشروعات ذات الأولوية

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحمد منار، وزير الطيران المدني، آليات التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في دعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية بقطاع الطيران المدني، وتسويق المنطقة الاستثمارية في محيط مطار القاهرة الدولي.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، حضر الاجتماع منتصر مناع، نائب وزير الطيران، وأماني متولي، رئيسة صندوق دعم وتطوير الطيران المدني.

وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار خطة وزارة الطيران المدني لتطوير المنظومة التي أقرتها الدولة المصرية للارتقاء بهذا المرفق الهام، وبحث أوجه التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين، من خلال وزارة التعاون الدولي، لجذب العديد من الاستثمارات بمجال الطيران المدني، وكذلك مشروعات التعاون المستقبلية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية قطاع الطيران باعتباره من القطاعات الهامة التي تمثل ركيزة أساسية لدعم وتنمية الاقتصاد القومي، مشيرة إلى سعي وزارتها للتنسيق بين وزارة الطيران وكافة شركاء التنمية فيما يتعلق بالمشروعات ذات الأولوية.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتوفير التمويل المطلوب للمشروعات التنموية في إطار أجندة التنمية الوطنية 2030، في إطار دورها الهادف لتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وأشارت الوزيرة أن تنمية العلاقات مع هذه المؤسسات يتم من خلال عدة آليات من بينها منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والتي يتم من خلالها عقد اللقاءات بين المؤسسات الدولية والوزارات المختلفة لبحث المشروعات ذات الأولوية، والوقوف على التحديات ومعالجتها، وتسليط الضوء على قصص النجاح.

من ناحيته، أكد وزير الطيران المدني أهمية التنسيق بين وزارتي الطيران والتعاون الدولي للتواصل مع شركاء التنمية بشأن المشروعات التنموية بقطاع الطيران، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة بافتتاح العديد من المشروعات القومية الكبرى.

وأعرب محمد منار عن استعداد وزارة الطيران التام لتقديم كافة التسهيلات وأفضل الخدمات بما يساهم في تيسير الحركة الاستثمارية.

وتصل محفظة التمويلات التي وفرتها وزارة التعاون الدولي من شركاء التنمية لصالح مشروعات بقطاع الطيران المدني إلى نحو 225.7 مليون دولار، وفقا للبيان.