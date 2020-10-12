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تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

10:25 ص الإثنين 12 أكتوبر 2020
تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 25 و28 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 63 و65 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك السمك البلطي الجمبري سوق العبور

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