مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.65% إلى مستوى 11051 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.97%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.1%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 43.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 7.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 50.7 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس بشكل طفيف، بنسبة 0.02% إلى مستوى 10989 نقطة.
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