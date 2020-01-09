القابضة للتأمين تعلن إنشاء شركة التأمين التكافلي "حياة" الثلاثاء المقبل

كتبت- منال المصري:

تعلن شركة مصر القابضة للتأمين، يوم الثلاثاء المقبل، إنشاء شركة مصر للتامين التكافلي بالشراكة مع شركة مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة مصر المالية للاستثمارات بحسب بيان صادر عن الشركة القابضة للتأمين.

ويشارك في مراسم توقيع إنشاء الشركة باسل الحيني ئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة للتأمين، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة ومؤمن مختار، رئيس شركة مصر للتأمين وخليل البواب الرئيس التنفيذي المشارك، العضو المنتدب لمصر المالية للاستثمارات.

وكانت شركة مصر القابضة للتأمين التي تمتلك شركتي مصر للتأمين ومصر لتامينات الحياة أطلقت قبل عامين شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات، في إطار لخطة الاستثمارية للشركة للتوسع في قطاع التامين.