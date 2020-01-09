الدولار يهبط 6 قروش أمام الجنيه مع زيادة تدفقات الأجانب

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض متوسط أسعار الدولار في البنوك، بنحو 6 قروش دفعة واحدة خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، وصل متوسط سعر الدولار في البنوك بمصر خلال تعاملات اليوم إلى نحو 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع، مقابل 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع أمس.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، مصر 15.95 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك القاهرة عند 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنبيه للبيع.

وكانت مصادر مصرفية قالت لمصراوي، إن انخفاض الجنيه يرجع إلى زيادة تدفقات استثمارات الأجانب في ادوات الدين الحكومية.