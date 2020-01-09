التضامن: تشكيل لجنة تنسيقية مع "الهجرة" لمشاركة المجتمع المدني بـ "مراكب النجاة"

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مع وزارة الهجرة لوضع استراتيجية موحدة لمشاركة منظمات المجتمع المدني في مبادرة "مراكب النجاة".

جاء ذلك في ختام المائدة المستديرة لمبادرة "مراكب النجاة"، التي نظمتها وزارتي الهجرة والتضامن الاجتماعي، وشارك بها الجهات والمؤسسات المعنية وكذلك أكثر من 40 منظمة من المجتمع المدني ممثلين عن مختلف المحافظات، وممثلين عن منظمات دولية.

وبحثت الدائرة المستديرة سبل توفير بدائل الهجرة غير الشرعية وتدريب وتأهيل الشباب، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية بين وزارتي الهجرة والتضامن لوضع استراتيجية موحدة لمشاركة منظمات المجتمع المدني في مبادرة "مراكب النجاة".

وقالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، إنها زارت الفيوم نهاية ديسمبر الماضي وستقوم بزيارة محافظة البحيرة يوم 20 يناير الجاري، مطالبة كافة المنظمات بإعداد تقرير شامل بكافة أفكارهم وما يستطيعون المشاركة به خلال مبادرة "مراكب النجاة" بحد أقصى يوم 16 يناير الجاري وتقديمها لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية لوضع استراتيجية شاملة واضحة لما قدمته منظمات المجتمع المدني للعمل به خلال فعاليات المبادرة، مشيرة إلى أن الجمعيات التي تريد المشاركة في الزيارات الميدانية بالمحافظات مُرحب بها.

وقالت: "نحن لن نوعّي المواطنين فقط ولكن نريد أن نطرح عليهم بدائل وآليات، إضافة إلى أنه لا بد أن يكون هناك نماذج ناجحة عملت معها المنظمات في كل محافظة وإعداد مقرات تدريبية للإعلان عنها خلال الزيارة".

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن، إنه تم الاتفاق على العمل داخل المحافظات الـ 11 الأكثر تضررا من الهجرة غير الشرعية مرة واحدة من خلال الجمعيات المشاركة في المائدة المستديرة وغيرها من الجمعيات العاملة على الأرض في هذه المحافظات الجمعيات ذات الخبرات.

وأكدت القباج أن المبادرة ستضم شركاء مع القطاع الخاص والمصانع في المناطق المستهدفة، والعمل على بؤر الخطر في هذه المحافظات سواء كانت قرى أو مراكز، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يتم تغطية القرى والمراكز الأكثر تضررا من الهجرة غير الشرعية من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشددت القباج على ضرورة تنفيذ خطة عمل واضحة وبوقت محدد و"أن نضع أمام أنفسنا تحدياً أن نخرج بنتائج فعلية."

وأشارت القباج إلى ضرورة إيجاد سبل للكشف المبكر على مخاطر الهجرة وتقديم أساليب وقائية منها وعرض النماذج الناحجة الرافضة للهجرة غير الشرعية، وتقديم الدعم النفسي لمن مر بهذه التجربة.