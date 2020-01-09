ارتفاع الفاصوليا وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الكوسة والقلقاس، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، بينما ارتفعت أسعار الفاصوليا مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 5 و8 جنيهات، وسعر كيلو القلقاس بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه لكل منهما.

بينما ارتفع سعر الفاصوليا جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 4 و8 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.6 جنيه.

البطاطس بين 3 و5 جنيهات.

البصل بين 2.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.

جوافة بين 5 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.