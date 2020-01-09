هبوط أسعار سلع التموين يقود التضخم الشهري لتسجيل معدل سالب في ديسمبر

كتب- مصطفى عيد:

قاد انخفاض أسعار السلع التموينية معدل التضخم الشهري لتسجيل معدل سالب للشهر الثاني على التوالي، خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في شهر ديسمبر معدلًا سالبًا قدره 0.2% مقابل معدل سالب 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.

كما سجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال ديسمبر معدلا سالبا 0.2% مقابل معدل سالب 0.3% في نوفمبر.

ويعني تسجيل التضخم لمعدل سالب أن متوسط الأسعار في ديسمبر تراجع عن نوفمبر، وجاء ذلك بشكل أساسي بسبب انخفاض في أسعار بعض السلع الغذائية من بينها الزيت والسكر والأرز التمويني، والخضروات، بالرغم من ارتفاع الفاكهة والدواجن.

وقال جهاز الإحصاء، إن أسعار مجموعة الزيوت والدهون انخفضت بنسبة 6.3% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه في نوفمبر، بسبب انخفاض أسعار مجموعة زيت الطعام (تموين) بنسبة 10.5%.

وأضاف أن أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية تراجعت أيضا بنسبة 6.8% خلال ديسمبر، بسبب انخفاض أسعار مجموعة السكر (تموين) بنسبة 10.5%، كما انخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2% بسبب انخفاض أسعار مجموة الأرز الأبيض البلدي (تموين) بنسبة 25.6%.

وانخفضت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8% بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة 3%، كما هبطت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 0.7% بسبب انخفاض أسعار الطماطم بنسبة 12.7%، والجزر بنسبة 24.5%، والفاصوليا بنسبة 9.2%.

وتراجعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.5%، بسبب انخفاض أسعار الأسماك الطازجة بنسبة 1.9%.

بينما ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 2.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العنبيات بنسبة 18.4%، ومجموعة البطيخ بنسبة 11.9%، كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 5.3%.