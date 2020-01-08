الحديد والصلب توضح حقيقة اتخاذ قرار بتصفية الشركة

كتبت- شيماء حفظي:

نفت شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ما تردد بشأن اتخاذ قرار بتصفية الشركة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن قرار تصفية الشركة لا يمكن إعلانه إلا من خلال جمعية عمومية غير عادية مشيرة إلى أن آخر جميعة غير عادية للشركة في نوفمبر الماضي قررت استمرار الشركة.

وتواجه شركة الحديد والصلب زيادة في الخسائر، وتراكم الديون، وتواجه الوزارة تحديات كبيرة في تطوير شركة الحديد والصلب، بعدما طرحت خلال الثلاثة أعوام الماضية، عددا من مقترحات التطوير، لكن هذه المقترحات لم تر النور، وتم وقفها في منتصف الطريق.

ارتفعت خسائر الشركة خلال العام المالي الماضي بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018.

وتراجعت إيرادات النشاط في الشركة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب التقرير

وعلى الرغم من الخسائر وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في نوفمبر على استمرارية الشركة.