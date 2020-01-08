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الدولار يرتفع في بنكين مع بداية تعاملات الأربعاء 8-1-2020

10:38 ص الأربعاء 08 يناير 2020
الدولار يرتفع في بنكين مع بداية تعاملات الأربعاء 8-1-2020

دولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي البركة وقناة السويس، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياته مع نهاية تعاملات الاثنين الماضي، فيما استقر في 8 بنوك أخري.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي البركة، وقناة السويس إلى 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والقاهرة، والإسكندرية، عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

صرف الدولار الجنيه المصري بنك قناة السويس

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