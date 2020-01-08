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البورصة التواصل التراجع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:26 ص الأربعاء 08 يناير 2020
البورصة التواصل التراجع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.71% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 13118 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.68% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.53%، مع نهاية تعاملات الاثنين الماضي، إلى مستوى 13212 نقطة.

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