ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق خلال تعاملات منتصف الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار بداية الأسبوع، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن بالمزرعة ارتفع إلى 23 جنيها مقابل 22 جنيها، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وبحسب السيد، فإن الكيلو يباع بالأسواق اليوم، بنحو 26 و27 جنيها.

كما زاد سعر كرتونة البيض بنحو جنيها واحدا لتصل إلى 31 جنيها بالمزرعة، لتباع في السوق بسعر يتراوح بين 37 و38 جنيها، وفقا لما قاله السيد.

كما ارتفع سعر كيلو الدواجن البلدي جنيها واحدا، لبياع بنحو 27 جنيها بالمزرعة، ويباع للمستهلك بنحو 32 و33 جنيها.

.وأضاف السيد أن سعر الكتكوت يتراوح بين 3 و4 جنيهات

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.