غدا.. إجازة رسمية في البنوك والبورصة بمناسبة عيد الميلاد

كتب- مصطفى عيد:

يتعطل العمل غدا الثلاثاء في البنوك والبورصة في إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد.

وقالت البورصة في بيان على موقعها اليوم الاثنين، "تقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

وتابعت: "على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق 08 يناير 2020".

كما يتعطل العمل في البنوك العاملة بمصر في الإجازات الحكومية الرسمية ومنها الأعياد الدينية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.