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أسعار الذهب تواصل الصعود في مصر خلال تعاملات اليوم 4-1-2020

12:50 م السبت 04 يناير 2020
أسعار الذهب تواصل الصعود في مصر خلال تعاملات اليوم 4-1-2020

أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم السبت 4-1-2020 مقارنة بأسعارها أمس.

وكانت أسعار الذهب قفزت في مصر، 11 جنيها للجرام مرة واحدة خلال تعاملات أمس الجمعة، بعدما ارتفع سعر الخام عالميا وسط توترات بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال نادي نجيب سكرتير، عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 691 جنيها مقابل 690 جنيها أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 592.2 جنيه، وعيار 24 إلى 789.7 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5528 جنيها.

وجاءت الزيادة الكبيرة في الأسعار، نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا إلى 1546.68 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول أمس بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1553.20 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من سبتمبر.

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

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