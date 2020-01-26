طوارئ بالجمارك لمنع فيروس "كورونا" من التسلل إلى مصر

كتب- أشرف عوض:

رفعت مصلحة الجمارك حالة الاستعداد القصوى في كافة المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات، لمواجهة احتمالات تسلل فيروس كورونا عبر الشحنات والبضائع التي ترد من الدول التي ظهر بها حالات اشتباه بالمرض وخاصة الصين.

ووفقا لمصادر داخل المنافذ الجمركية، فإن التنبيهات التي جاءت للموظفين تضمنت اتخاذ إجراءات التحوط الصحي ضد الفيروس حتى على المستوى الشخصي، والتنسيق مع إدارات الحجر الصحي لاستهداف الشحنات التي قد تنطوي على اشتباه في وجود الفيروس.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج اعترف أمس بصعوبة الأوضاع وتفشي الفيروس، كما أغلقت الصين كافة المطارات والموانئ الموجودة بمدينتين تم اكتشاف حالات إصابة بها، وأصيب 1975 شخصا بالصين بالفيروس، وتوفي 56 شخصا.

وأعلنت أيضا كل من فرنسا، وتايلاند، واليابان، والولايات المتحدة، وجود حالات إصابة بالفيروس.

وتسبب فيروس كورنا في حالة من الهلع العالمى بسبب تصنيف الأطباء له بأنه شديد الخطورة ومميت، وتشبه أعراضه إلى حد كبير أعراض فيروس الإنفلونزا.

وتفقدت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، مساء أمس، الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية.