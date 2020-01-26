انخفاض جديد في أسعار الدولار في الأهلي ومصر والقاهرة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدولار في عدد من البنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي القاهرة، والإسكندرية إلى 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الدولار ثابتا في بنك كريدي أجريكول عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.