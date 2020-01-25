أسعار الذهب تقفز في السوق المحلي.. والجرام يرتفع 5 جنيهات اليوم السبت

كتبت- ياسمين سليم:

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2020، بقيمة 5 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بأسعارها أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم السبت إلى نحو 690 جنيها مقابل 685 جنيها أمس.

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 591.4 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 788.5 جنيه، وسعر الجنيه الذهب إلى 5520 جنيهًا.

وعالميًا قفز الذهب إلى ذروته في أكثر من أسبوعين أمس الجمعة حيث نالت أحدث تطورات تفشي الفيروس التاجي "كورونا" من الشهية للمخاطرة وشجعت الإقبال على أصول الملاذات الآمنة.

وقالت وكالة رويترز إنه بحلول الساعة 1841 بتوقيت جرينتش أمس، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7% إلى 1573.73 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ذروته منذ الثامن من يناير عند 1575.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

واليوم وغدًا إجازة رسمية في البورصات العالمية.