تنمية المشروعات يشارك في المعرض العقاري بدبي بجناح للمنتجات اليدوية

كتب- مصطفى عيد:

يشارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المعرض العقاري المصري بدبي والذي يقام تحت رعاية نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحسب بيان من الجهاز اليوم السبت.

ويشارك الجهاز بجناح كبير يضم العشرات من المنتجات التراثية التي تشتهر بها محافظات مصر المختلفة والتي تم تصنيعها من خلال مشروعات الشباب الممولة من الجهاز ومنها (منتجات الصدف والالباستر والجلود والخزف ومنسوجات أخميم ومنسوجات مطرزة واكسسوارات حريمى وأثاث تراثي والتللي ) والعديد من المنتجات اليدوية والفنية التي برع فيها الفنانين المصريين.

قوالت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في البيان إن الجهاز يحرص على مساندة ودعم الفنون والصناعات الحرفية النادرة وتشجيع صانعيها وفتح افاق أوسع لها للانتشار والتطور.

وأضافت أن الجهاز يعمل على تطوير هذه الصناعات ودعمها ماليا وفنيا وتسويقيا حتى يتم ترويجها بالشكل المناسب في مختلف بلاد العالم، لأهميتها الاقتصادية في توفير فرص عمل للشباب والفتيات في مختلف محافظات الجمهورية ومن ناحية أخرى فإنه لنشر هذه الصناعات والفنون أهمية كبيرة في التعريف بالهوية والثقافة المصرية وتنوعها وتأكيد تفردها بين دول العالم.