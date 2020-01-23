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66.3 مليار درهم فائضا بإيرادات الإمارات خلال أول 9 أشهر من 2019

03:12 م الخميس 23 يناير 2020
66.3 مليار درهم فائضا بإيرادات الإمارات خلال أول 9 أشهر من 2019

الإمارات

القاهرة- وكالات:

أظهرت بيانات حكومية، أن الإمارات حققت فائضا في الإيرادات الحكومية مقارنة بالمصروفات، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بقيمة 66.3 مليار درهم "18.05 مليار دولار" ، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وذكرت الوكالة، أن الإيرادات الإجمالية بلغت 359.2 مليار درهم خلال التسعة أشهر، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمصروفات 292.9 مليار درهم.

ويزيد الفائض بقليل عن 2018 الذي حقق فيه البلد فائضا قيمته 66 مليار دولار خلال أول تسعة شهور من العام.

وزادت المصروفات 4.2% في الشهور التسعة الأولى من 2019 على أساس سنوي، وفقا للوكالة.

الإمارات إيرادات الإمارات

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