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ارتفعت بـ"البركة".. أسعار الدولار في 11 بنكا مع بداية تعاملات الخميس

10:44 ص الخميس 23 يناير 2020
ارتفعت بـ"البركة".. أسعار الدولار في 11 بنكا مع بداية تعاملات الخميس

أسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك البركة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك البركة إلى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، وكريدي أجريكول عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار الجنيه بنك البركة بنك مصر البنك الاهلي

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