أسعار الدولار ترتفع في بنكي قناة السويس وكريدي أجريكول بنهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي قناة السويس، وكريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وصعد سعر شراء الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.77 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 15.85 جنيه.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، والبركة عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.