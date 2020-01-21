مصادر: بي.بي تنسحب من حقل كركوك العراقي بدون الاتفاق على خطة تطوير

القاهرة- وكالات:

قالت 3 مصادر لرويترز، إن شركة بي.بي البريطانية انسحبت من حقل كركوك النفطي العملاق في العراق بعد انتهاء عقد تنقيب حجمه 100 مليون دولار بدون اتفاق على توسعة الحقل، في ضربة جديدة لآمال زيادة إنتاجه.

وتأتي الخطوة مع قيام شركات الطاقة الغربية بإعادة تقييم عملياتها في العراق وسط قلاقل سياسية في ظل احتجاجات مناهضة للحكومة محتدمة منذ أشهر وتصاعد في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت المصادر، أن بي.بي أخطرت السلطات العراقية الشهر الماضي أنها ستسحب موظفيها من الحقل الواقع في شمال البلاد بعد أن حل في نهاية 2019 أجل عقد الخدمات الممنوح لها في 2013.