كجوك: دعم المواد البترولية سيتراجع إلى 30 مليار جنيه العام الجاري

كتب- أحمد السيد وأشرف عوض:

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن من المتوقع انخفاض دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري إلى 30 مليار جنيه، وفقا لتقديرات وزارة البترول، مقابل مستهدف 52 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، عقده محمد معيط وزير المالية، اليوم الاثنين، لإعلان نتائج الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي الجاري.

وكانت الحكومة أعلنت عن تنفيذ المرحلة الأخيرة من ترشيد الدعم عن المنتجات البترولية، في يوليو الماضي، حيث رفعت أسعار عدد من أصناف الوقود بنسب تتراوح بين 16 و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة، مع تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات، والتي أسفرت في أكتوبر الماضي عن خفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر.

وقالت وزارة البترول في بيان نهاية العام الماضي، إن إجمالي استهلاك السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال عام 2019 انخفض بنسبة حوالي 3.1% عن العام السابق.

وأضافت الوزارة أن هذا الانخفاض جاء كنتيجة مباشرة لقرار الدولة بتطبيق المرحلة الأخيرة من البرنامج الإصلاحي لهيكل تسعير المنتجات البترولية، وإزالة التشوهات السعرية، مما ساهم في ترشيد الاستهلاك.