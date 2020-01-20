تراجع الكوسة والباذنجان. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والكوسة والباذنجان البلدي بين 5 قروش وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و5.55 جنيه، وكيلو الكوسة بين 5 و8 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

في المقابل ارتفع سعر كيلو الفاصوليا جنيها واحدا، ليتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيها.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة الأخرى اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.55 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البطاطس بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.