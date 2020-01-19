وزيرة التضامن تطلق برنامج فرصة بالوادي الجديد اليوم

كتبت- ياسمين سليم:

تطلق نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، برنامج فرصة، ضمن زيارتها لمحافظة الوادي الجديد، بحسب بيان من الوزارة.

وبحسب البيان، قال عاطف الشبراوي، مستشار برنامج فرصة، بوزارة التضامن الاجتماعي، إن تدشين البرنامج بالوادي الجديد يأتي من منطلق اقتصادي تنموي يعمل على إتاحة العديد من الفرص للشباب فى المحافظة في الشركات أو المصانع.

وأضاف أن ذلك يأتي في ظل ما تنفرد به محافظة الوادي الجديد من موارد بيئية وسياحية متميزة ويستهدف برنامج فرصة 1708 من مستفيدي تكافل وكرامة بالمحافظة في سن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 35 سنة.