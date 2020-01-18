الدين الخارجي يسجل أقل زيادة في عام بالربع الثالث من 2019 (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات حديثة للبنك الدولي، أن الدين الخارجي لمصر سجل أقل ارتفاع له في عام بقيمة 664 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2019.

وبحسب البنك الدولي، وصل إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 109.4 مليار دولار مقابل نحو 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وسجل الدين الخارجي لمصر بذلك زيادة سنوية خلال الربع الثالث من 2019 بقيمة 16.2 مليار دولار بنسبة 17.4%، وذلك مقارنة بنفس الربع من عام 2018 والذي كان الدين الخارجي فيه 93.1 مليار دولار.

ويرصد مصراوي خلال الجراف التفاعلي التالي تطور الدين الخارجي لمصر بحسب آخر 15 شهرا متاحة بياناتهم من البنك الدولي بنهاية سبتمبر الماضي.

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