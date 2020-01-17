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يضم 7 دول ويُنظم بمصر.. تفاصيل منتدى غاز شرق المتوسط (فيديوجرافيك)

04:40 م الجمعة 17 يناير 2020
يضم 7 دول ويُنظم بمصر.. تفاصيل منتدى غاز شرق المتوسط (فيديوجرافيك)

منتدى غاز شرق المتوسك

كتبت- شيماء حفظي:

استضافت مصر الخميس 16 يناير الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط، بحضور وزراء وممثلين عن الدول السبعة المؤسسة، إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.

وأكد الأعضاء المؤسسون أن منتدى غاز شرق المتوسط يحترم حقوق الأعضاء بالكامل في مواردهم الطبيعية وفقًا للقانون الدولي.

ويوضح الفيديوجرافك التالي، أبرز المعلومات عن منتدى غاز شرق المتوسط.

منتدى غاز شرق المتوسط فرنسا البنك الدولي الاتحاد الأوروبي

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