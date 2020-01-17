تراجع البطاطس وزيادة الباذنجان.. أسعار الخضروات الجملة في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينها الفاصوليا والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي والبصل.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، انحفضت أسعار البطاطس، والفلفل الرومي البلدي، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5.6 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة بين جنيه و3 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

برتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.