البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائد دون تغيير، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالعام الجاري.

وثبت المركزي أسعار الفائدة عند مستوى 12.25% على الايداع و13.25% الإقراض.

وكان البنك المركزي خفض الفائدة 4.5% خلال العام الماضي وذلك بعد تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد.

وحدد البنك المركزي 9 اجتماعات للجنة السياسة النقدية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال العام الجاري.

ويعقد اجتماع للجنة السياسة، يوم الخميس بعد كل 6 أسابيع، ويأتي الاجتماع الثاني يوم 20 فبراير، والثالث يوم 2 إبريل، والرابع سيكون يوم 14 مايو، والخامس يوم 25 يونيو المقبل، ويكون سادس اجتماع للجنة يوم 13 أغسطس، وسابع اجتماع يوم 24 سبتمبر، ويأتي ثامن اجتماع يوم 12 نوفمبر والاجتماع التاسع والأخير يوم 24 ديسمبر من العام الجاري.

وتهدف لجنة السياسة النقدية لتحقيق استقرار الأسعار، وخلق البيئة المحفزة لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادى، وتتابع المتغيرات الاقتصادية الداخلية، منها التضخم وأسعار الفائدة والتطورات النقدية والائتمانية وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.