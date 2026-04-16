شركتا سيناء للمنجنيز وصناعة اليايات ومهمات وسائل النقل تطلبان القيد بالبورصة

كتب : ميريت نادي

04:20 م 16/04/2026

أعلنت البورصة المصرية اليوم الخميس، تلقيها طلبين لقيد شركتي سيناء للمنجنيز وصناعة اليايات ومهمات وسائل النقل بالسوق الرئيسي بالبورصة، وذلك في إطار خططها للتوسع وزيادة قاعدة الشركات المقيدة.

وأوضحت البورصة في بيان اليوم، أن هذه الطلبات تخضع حاليًا لمرحلة فحص المستندات واستيفاء المتطلبات اللازمة، تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد لاتخاذ القرار النهائي بشأن إدراجهما.

سيناء للمنجنيز

طلبت شركة سيناء للمنجنيز، قيد رأس مال مصدر بقيمة 300 مليون جنيه، موزعة على 20 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 15 جنيهًا للسهم.
تعد شركة سيناء للمنجنيز أول وأكبر منتج لخام المنجنيز في مصر، إذ تأسست في 18 مايو 1957 بهدف استغلال خامات المنجنيز في شبه جزيرة سيناء، لتحل محل شركة سيناء البريطانية للتعدين.
وتجمع الشركة بين النشاطين التعديني والصناعي، بينما تتركز منشآتها الإنتاجية في منطقة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء.

شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل

أما شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، فقد بلغت القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمطلوب قيده نحو 125 مليون جنيه، بعدد 12.5 مليون سهم، وبقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.


تأسست شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل (يايات) عام 1958، وتتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتختص الشركة بتصنيع وتوريد قطع الغيار الأساسية لمختلف وسائل النقل، بما في ذلك السيارات والشاحنات وعربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

