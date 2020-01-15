إيزي جت البريطانية تستأنف رحلاتها لشرم الشيخ بعد توقف 5 سنوات

القاهرة- وكالات:

قالت شركة الطيران منخفض التكلفة إيزي جت البريطانية، إنها ستستأنف تسيير رحلات بين المملكة المتحدة ومنتجع شرم الشيخ في مصر في يونيو عقب توقف استمر قرابة خمس سنوات، بحسب وكالة رويترز.

وفي أكتوبر الماضي، رفعت الحكومة البريطانية توصية بعدم السفر جوا إلى مطار شرم الشيخ والسارية منذ عام 2015 حين جرى تفجير طائرة ركاب روسية مما أودى بحياة 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها بعد الإقلاع بوقت قصير من المنتجع.

وقالت إيزي جت اليوم الأربعاء إنه اعتبارا من يونيو، فإنها ستسير رحلتين أسبوعيا من مانشستر إلى شرم الشيخ، واعتبارا من سبتمبر ستسير رحلتين من جاتويك في لندن.