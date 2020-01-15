مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.09% مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 13769 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 722.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 5.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 727.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.42%، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستوى 13756 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.