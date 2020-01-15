اعتماد نتائج أعمال شركات القابضة للسياحة العام المالي الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لقطاع الأعمال العام، نتائج أعمال العام المالي الماضي، بزيادة في صافي الربح 16.5% مقارنة بالعام المالي السابق.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة القابضة نحو 4 مليارات جنيه بمعدل نمو 26% عن عام 2017 - 2018 وبلغ صافي الربح المجمع 987 مليون جنيه.

وأظهرت القوائم المالية تحقيق الشركة القابضة - بصورة مستقلة - إجمالي إيرادات 334 مليون جنيه بمعدل نمو 43.2%، وزيادة صافي الربح إلى 191.7 مليون جنيه بمعدل نمو 23%، بحسب البيان.

فيما أسفرت نتائج أعمال الشركات التابعة - وجميعها رابحة - عن ارتفاع إيرادات النشاط إلى 3.1 مليار جنيه بمعدل نمو 20.3% وتحقيق صافي ربح 795.3 مليون جنيه بمعدل نمو 15% وفقا لبيان الوزارة.

ووفقا للبيان، بلغ حجم الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي 2018-2019 مبلغ 199 مليون جنيه للإنفاق على إحلال وتجديد وتطوير الأصول المملوكة، إلى جانب الإنفاق الاستثماري من القطاع الخاص بإجمالي 310 ملايين جنيه لمشروعات العين السخنة وقرية مجاويش وتطوير فروع لشركات التجارة الداخلية.

وشمل تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة، والذي عرضته رئيسة الشركة القابضة للسياحة ميرفت حطبة، بعض المشروعات التي تم الانتهاء منها مثل فندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر في محافظة دمياط، وفندق شتايجنبرجر الهرم، وأعمال التطوير بقرية مجاويش في الغردقة وفندقي سفير دهب وسيسيل، وتطوير أجنحة فندق كليوباترا، وتطوير بعض فروع شركات التجارة الداخلية.

وخلال الجمعية العامة، أثنى الوزير على جهود الشركة القابضة والنتائج المحققة والمشروعات المنفذة خاصة في تطوير الأصول الفندقية وكذلك نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير فروع شركات التجارة الداخلية.

وأشار الوزير، إلى الجهود الجارية لإجراء إعادة هيكلة شاملة لشركة مصر للسياحة من خلال استشاري دولي لتعود لمكانتها والمنافسة بقوة في السوق، بالإضافة إلى مشروع إنشاء منصة إلكترونية للترويج للمقاصد السياحية غير التقليدية في مصر تحت مسمى "طوف وشوف".

ووجه الوزير الشركة القابضة بدراسة الوضع الحالي لمنطقة المعمورة وإعداد تصور واضح لإعادة هذه المنطقة لرونقها ومظهرها الجمالي لتعود منطقة جذب مرة أخرى للإسكندرية.

وطالب الوزير، بتقديم رؤية معمارية حول إعادة التنسيق للمباني بما يتوافق مع الشكل الجمالي والمظهر الحضاري الذي كانت تتميز به المنطقة وطبيعتها الأساسية كقرية سياحية وواحد من أشهر المصايف المصرية.

واعتمدت الجمعية العامة نصيب وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق بقيمة 71.8 مليون جنيه، في إطار الحرص على دعم الخزانة العامة للدولة.