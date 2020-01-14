رئيس القابضة للتأمين: لن نبيع الأصول العقارية التاريخية وندرس تعظيم عائداتها

كتبت- منال المصري:

قال باسل الحيني رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين القابضة، وقعت اتفاقا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدراسة المحفظة العقارية، وتعظيم استغلالها.

وأوضح الحيني، في تصريحات على هامش إطلاق شركة مصر للتأمين التكافلي "حياة"، اليوم الثلاثاء، أن الشركة القابضة :"لن تتجه لبيع الأصول العقارية التاريخية لأنها تمثل جزءا من تاريخ الدولة" لكن سيتم طرح جزء منها على المطورين العقاريين بحق الانتفاع مقابل تطويرها.

وأشار رئيس القابضة، إلى أنه يجري التفاوض مع المطورين العقاريين حاليا بشأن مدة حق الانتفاع، في حين تستغرق دراسة البنك الأوروبي 6 أشهر .

وأشار الحيني، إلى أن البنك يمتلك أصولا عقارية ووحدات سكنية بنظام الإيجار القديم يسعى لتعظيم الاستفادة منها وهو الأمر الذي سيتحقق مع تحويل نظام الإيجار القديم للإيجار جديد .

وأوضح أن عدد الوحدات الإيجار القديم المملوكة للشركة تمثل 70% من المحفظة العقارية في الوقت الذى تحقق فيه عوائد وإيرادات لا تتجاوز 20% وبالعكس هناك 8% من المحفظة العقارية تحقق 80% من الإيرادات .

وتعد الشركة القابضة، دراسة حاليًا لتعظيم الاستفادة من فرعها في دولة الكويت بهدف زيادة أرباحه بعد تحقيقه خسائر في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن توسعات القابضة خارجيًا في الإمارات وقطر تحقق مكاسب.

ولاى تسعى القابضة حاليا لفتح مكاتب خارجية في السوق الأفريقي، لعدم جدواها اقتصاديا، ولكنها تعمل على إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين عالمية لتبادل عمليات التأمين بين مصر والدول الأفريقية .

وقال الحيني، إن القابضة تبحث مع بنوك حكومية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" لتوفير مظلة تأمينية للصادرات المصرية للدول الأفريقية، لدعم مبادرة جسور الذي سيتم إطلاقها أبريل المقبل.

ولفت الحيني إلى أن مشروع جسور للتجارة الخارجية أول خطوة حقيقية نحو القارة الأفريقية، وهو بمثابة فرصة واعدة لرفع معدلات التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول القارة بشكل عام ودول شرق ووسط إفريقيا على وجه الخصوص.